Meteo Italia – Promontorio africano e temperature in rialzo, ondata di caldo no stop anche oltre metà giugno

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, sole prevalente e qualche temporale

Promontorio anticiclonico che si muove sul Mediterraneo occidentale portando condizioni meteo per lo più stabili in Italia. Giornata odierna che vedrà infatti cieli per lo più sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Qualche refolo di aria fresca in quota porterà comunque alla formazione di locali temporali sull’Appennino centro-meridionale, in particolare tra Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Caldo in aumento nei prossimi giorni, apice probabilmente nel corso del weekend

Anticiclone che nella seconda parte della settimana si espanderà verso nord-est, arrivando fin su Scandinavia e Baltico. Temperature in ulteriore aumento con apice del caldo nel weekend quando le temperature saranno anche di 8-10 gradi sopra media sui settori centrali del continente. Valori tra 6 e 8 gradi sopra media anche in Italia con massime che non dovrebbero far fatica a superare i +35/36°C.

Prossima settimana che potrebbe iniziare con ondata di caldo no stop

Terza settimana di giugno che dovrebbe iniziare con un vasto anticiclone afro-azzorriano sull’Europa occidentale. Massimi al suolo fino a 1025 hPa tra Isole Britanniche e Francia mentre il cuore di aria calda africana dovrebbe stazionarie tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. In un simile contesto ci attendiamo sempre condizioni meteo asciutte in Italia con ondata di caldo che, seppure attenuata di qualche grado, dovrebbe continuare no stop.

Calo termico non pervenuto neanche guardando i modelli sul lungo periodo

Mese di giugno con estate che è iniziata in grande stile e sembra voglia proseguire senza particolari intoppi. Un’estate che come sovente avviene ormai da diversi anni non ci appartiene. Prima decade di giugno che ha visto infatti temperature ben oltre la media e seconda decade che proseguirà probabilmente sulla falsa riga. Nessuna variazione di rilievo al momento anche sul lungo periodo.

