Meteo Italia – Rischio acquazzoni e temporali al nord e parte del centro, più stabile ad inizio settimana

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio tra l’Europa occidentale ed il Regno Unito, mentre una saccatura insiste tra la Scandinavia ed il Mediterraneo centrale. In tal modo sull’Italia permane una circolazione fresca ed instabile dai quadranti nord-occidentali, responsabile di tempo incerto su parte dell’Italia.

Oggi temporali su parte del centro-nord, più stabile al sud

Weekend che proseguirà con residua instabilità. La giornata di domenica si aprirà infatti con rischio acquazzoni e temporali su Lombardia, Marche, Liguria di Levante ed a carattere isolato anche su Emilia Romagna, Piemonte, Umbria ed alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del Paese con ampie schiarite al sud ed Isole. Nel corso del pomeriggio instabilità che si concentrerà in particolare lungo l’Appennino centro-settentrionale, Alpi, Prealpi, Emilia e zone interne tra Toscana ed Umbria. Bel tempo prevalente al sud, Isole Maggiori e settori costieri tirrenici. Generale miglioramento serale.

Avvio di settimana più stabile su tutta l’Italia

Avvio di settimana con tregua dal maltempo sull’Italia. Un aumento della pressione stabilizzerà il tempo su tutto il Paese. La giornata di lunedì trascorrerà infatti nel complesso asciutta da nord a sud, salvo qualche locale acquazzone nel corso del mattino tra le coste del Molise ed il Gargano. Circolazione ancora umida in quota piloterà comunque delle nubi che dalla seconda parte di giornata risulteranno a tratti compatte sulla Sardegna, ma senza fenomeni significativi. Occasionali acquazzoni potranno interessare i settori appenninici, ma in rapido riassorbimenti serale.

Temperature in graduale ripresa, ma senza eccessi

Temperature che tenderanno a risalire gradualmente sull’Italia, ma senza eccessi. Nel corso della giornata odierna i valori massimi non andranno infatti oltre i +26/+28°C al nord e settori adriatici e mediamente attorno ai +28/+30°C al sud, Isole Maggiori e medio Tirreno, salvo punte locali di +31/+33°C sulle zone interne della Sicilia.

