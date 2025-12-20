Meteo – Weekend tra nubi, schiarite e qualche precipitazione sull’Italia

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una posizione defilata in pieno Oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre, mentre una saccatura tende ad estendersi dal nord Atlantico all’Europa occidentale. Bacino del Mediterraneo con pressione mediamente livellata attorno ai 1015 hPa, ma con infiltrazioni umide in grado di rinnovare condizioni meteo a tratti incerte anche sull’Italia.

Infiltrazioni umide: weekend al via tra nubi, schiarite e qualche fenomeno

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un campo barico mediamente livellato attorno ai 1015 hPa. Residua circolazione umida sud-orientale addosserà nubi con piogge e temporali sui settori orientali di Calabria e Sicilia, più probabili e frequenti tra mattino e prima parte del pomeriggio. Nubi in transito sul resto d’Italia con qualche debole precipitazioni sulla Sardegna orientale e tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Nubi basse e riduzioni di visibilità torneranno ad interessare la Pianura Padana.

Domenica nuovo graduale peggioramento

La saccatura oceanica tenderà a scivolare gradualmente sul Mediterraneo centro-occidentale, accentuando umide correnti meridionali sull’Italia. Attesa una giornata grigia in particolare sui settori ionici, Sardegna e di Nordovest con piogge in nuova accentuazione su tali settori. Tempo asciutto sul resto del Paese, ma con nubi di passaggio.

Tempo incerto anche ad avvio di settimana

Situazione meteorologica che tenderà a peggiorare ad inizio settimana con maltempo atteso in particolare al Nordovest e Sardegna con nevicate sulle Alpi occidentale fin sotto i 1000 metri. Nubi in transito sul resto del Paese con qualche pioggia in addossamento sui settori ionici. Ciclogenesi in arrivo martedì sul Mediterraneo centrale con condizioni di diffuso maltempo sull’Italia.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni