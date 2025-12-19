Meteo – Forte maltempo in arrivo ad inizio prossima settimana, con bufere di neve sulle Alpi: i dettagli

Tempo in larga parte stabile e asciutto in Italia, ma con peggioramento in Sicilia

Le condizioni meteo nella giornata odierna risultano in larga parte stabili e asciutte sulla nostra Penisola, anche se qualche nota di maltempo sta cominciando ad azionarsi in queste ore sulla Sicilia, per effetto di una leggera risalita di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale. Le temperature, in questo contesto, risultano pressoché stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo pertanto mediamente oltre la media di riferimento.

Prossime ore con piogge e possibili temporali ancora insistenti

Le prossime ore vedranno la persistenza di piogge che potranno essere accompagnate anche da attività elettrica in Sicilia, specie sulle aree meridionali della regione, con miglioramento sulla Toscana, dove invece il maltempo si è attivato fino a questo pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, confermeranno sostanzialmente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima di conseguenza relativamente mite.

Weekend di maltempo in vista in alcune zone d’Italia, con neve sulle Alpi

Il Weekend ormai imminente sarà contrassegnato dal maltempo in alcune zone d’Italia, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi in arrivo in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria, specialmente nella giornata di domani sabato 20 dicembre. In quella di domenica 21, mentre le condizioni meteo tenderanno a migliorare su queste regioni, tenderanno a peggiorare al nordovest, con nevicate in arrivo sulle Alpi piemontesi a partire dai 1.300/1.500 metri.

Inizio di settimana con forte peggioramento sul medio-alto versante tirrenico e nordovest

L’inizio della prossima settimana sarà contrassegnato da un marcato peggioramento su parte del nostro Paese a causa dell’avanzamento di una nuova saccatura depressionaria di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo centrale, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi che si concentreranno sulle aree più esposte e quindi sul medio-alto versante tirrenico, nordovest e Sardegna. Vere e proprie bufere di neve sono attese sulle Alpi piemontesi a quote comunque superiori ai 1.200/1.400 metri. Maggiore e relativa stabilità altrove, con qualche rovescio che potrà raggiungere al più il versante jonico in un contesto di cieli comunque piuttosto nuvolosi in molte zone del Paese.

