METEO ITALIA – scatta l’ora del MALTEMPO, goccia fredda sul Mediterraneo dispensa piogge e temporali

Saccatura depressionaria e goccia fredda dal nord Africa

Situazione sinottica attuale che vede una saccatura depressionaria muoversi verso il Mediterraneo occidentale. Allo stesso tempo una goccia fredda, con relativo minimo di pressione al suolo, risale dal nord Africa. Condizioni meteo in peggioramento in Italia con piogge e temporali sparsi in queste ore su Nord-Ovest, Sardegna e settori centrali tirrenici. Precipitazioni che tra pomeriggio e sera si estenderanno un po’ a tutte le regioni del Centro-Nord.

Primo weekend di maggio con piogge e temporali diffusi in Italia

Condizioni meteo instabili nel corso della giornata di Venerdì quando piogge e temporali diffusi interesseranno buona parte dell’Italia. Non andrà meglio nel primo weekend di maggio a causa di una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota in spostamento verso lo Ionio. Questa porterà condizioni meteo diffusamente instabili su tutta l’Italia con molte nuvole associate a piogge e temporali localmente anche intensi. Goccia fredda che entro Domenica dovrebbe spostarsi verso lo Ionio portando ancora condizioni meteo diffusamente instabili al Centro-Sud dove tra pomeriggio e sera non mancheranno temporali.

Inizio settimana con rimonta dell’alta pressione

All’inizio della prossima settimana un vasto anticiclone delle Azzorre potrebbe espandersi dall’Atlantico verso l’Europa con massimi di pressione al suolo fino a 1030 hPa sui settori centro-orientali del continente. Italia che vedrà dunque un generale miglioramento delle condizioni meteo e temperature in aumento ovunque, ma con alcune eccezioni. Infiltrazioni di aria più fresca in quota dai quadranti nord-orientali potranno infatti da luogo ad un po’ di instabilità pomeridiana soprattutto sulle regioni del Sud.

CONTINUA A LEGGERE​

Anticiclone avanti tutta e anticipo d’estate per alcuni modelli

Con l’arrivo della seconda decade di maggio sia il modello GFS che l’europeo ECMWF concordano però per l’espansione di un vasto anticiclone di matrice azzorriana verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. E’ per il modello europeo a mostrare un anticiclone più forte e duraturo che potrebbe dominare sul Mediterraneo almeno fino al secondo weekend di maggio. In questo caso si avrebbe anche un lento ma costante rialzo termico con valori di qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Condizioni meteo sempre più estive dunque in Italia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.