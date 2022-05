METEO – ATTACCO di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Tempo in momentaneo miglioramento sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola andranno verso un graduale e temporaneo miglioramento in serata, in un contesto che si terrà comunque perturbato: la discesa di correnti più fresche e instabili di natura atlantica, già evidente sul quadro sinottico, favorisce infatti la prosecuzione del maltempo in alcune aree dello stivale (scopri quali). Le temperature tuttavia in questo contesto rimangono ancora su valori relativamente miti e tipicamente primaverili.

Maltempo in arrivo per domani

Le suddette correnti più fresche e instabili, pilotate da una saccatura depressionaria di natura atlantica, andranno ad alimentare una perturbazione che contemporaneamente risalirà dai settori nordafricani. Ciò porterà un peggioramento diffuso delle condizioni meteo che interesserà principalmente le regioni centro-settentrionali con il ritorno di piogge e possibili temporali. Il sud sembra rimanere almeno inizialmente ai margini, con al più isolati e blandi rovesci passeggeri. Il maltempo sarà peraltro accompagnato da un calo delle temperature anche piuttosto sensibile in caso di fenomeni intensi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Piemonte meridionale, Emilia-Romagna occidentale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, in graduale estensione pomeridiana alle regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia meridionale, Liguria e Toscana. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile calo al Nord-ovest ed in locale sensibile aumento al Sud. Venti: forti sud-orientali sulla Sicilia, con rinforzi di burrasca nel pomeriggio su tutti i settori occidentali e meridionali; forti dai quadranti orientali, in rotazione da Nord, sulla Sardegna; localmente forti sud-orientali sulla Calabria e nord-orientali dal pomeriggio sulle coste di Toscana e Lazio settentrionale. Mari: molto mossi, tendenti ad agitati il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; tendenti a molto mossi il Mare di Sardegna e il Tirreno meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 5 maggio 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

