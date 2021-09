METEO ITALIA – Seconda decade di SETTEMBRE tra CALDO e MALTEMPO autunnale, le IPOTESI

Situazione meteo in Italia

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La penisola italiana è alle prese col passaggio di testimoni dalla stagione estiva a quella autunnale, che per il momento sta avvenendo in maniera molto lenta e graduale. Dall’ultima immagine satellitare si denota la cumulogenesi pomeridiana che sta dando adito ai primi fenomeni temporaleschi che si manifestano sull’Appennino e sulle Alpi. Non mancheranno dunque precipitazioni nelle prossime ore come vedremo nel seguente paragrafo.

Temporali in arrivo nelle prossime ore

Meteo – Questa prima decade di settembre è stata caratterizzata da un’incidenza maggiore di attività temporalesca, con un coinvolgimento maggiore delle regioni del centro-sud. Quest’oggi non mancheranno isolati rovesci sulla Toscana e sull’Appennino tra Lazio, Abruzzo e Molise. Fenomeni più diffusi saranno possibili sulle regioni peninsulari del meridione, con sconfinamenti anche sulle zone di pianura. Da monitorare con particolare attenzione la Sardegna, in quanto potrebbe essere bersagliata da piogge durature e nubifragi nelle successive 24-36 ore. Vediamo l’approfondimento nel prossimo paragrafo.

Possibili disagi da maltempo sulla Sardegna

Focus maltempo – Maggiore aria fresca in quota andrà ad alimentare un minimo di bassa pressione al suolo, che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso l’Italia passando per la Sardegna. I temporali nelle ore notturne di oggi dovrebbero risalire da sud per colpire in maniera più consistente i settori orientali della Sardegna (la Costa Rei sembrerebbe la più favorita per questa fenomenologia); le precipitazioni potrebbero persistere fino al mattino di domani, con associata convezione pomeridiana che si andrebbe a manifestare anche sulle restanti zone della Sardegna. Alcuni modelli ipotizzano punte fin’oltre 100 millimetri di pioggia localmente, con associati disagi per la popolazione e possibili allagamenti. Questa fase potrebbe anticipare un miglioramento delle condizioni meteo, ormai condiviso dai modelli matematici per il medio periodo.

CONTINUA A LEGGERE.