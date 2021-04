METEO ITALIA – SETTIMANA in compagnia di PIOGGIA e NUBIFRAGI grazie alle correnti ATLANTICHE. Fugace MIGLIORAMENTO nel mezzo

Situazione meteo Italia

Buonasera e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Dopo le piogge del weekend, il maltempo continua a colpire la penisola italiana con piogge intense, acquazzoni e temporali. La saccatura atlantica è arrivata a risso dell’Italia ed un minimo di pressione si è andato a formare sul Tirreno settentrionale. Tale minimo, durante il suo moto verso est sud-est, porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sullo stivale italiano, con le regioni centro-settentrionali colpite da un maltempo intenso.

Meteo – Insistono le piogge sulla nostra penisola

Come appena anticipato, un minimo di pressione si è andato a formare sul Tirreno settentrionale e nel pomeriggio si porterà sulle regioni settentrionali, per poi procedere verso sud-est. Piogge quindi in estensione a tutto il territorio italiano. Durante la mattinata le piogge cadranno sulle regioni centrali, quelle settentrionali e le Isole Maggiori. Tempo ancora asciutto in Puglia, Basilicata e Calabria. Nel pomeriggio, con il minimo in movimento, le piogge raggiungeranno anche queste ultime regioni. Piogge molto intense su tutto il centro-nord, in particolar modo su Lazio e Toscana nel pomeriggio. Dal tardo pomeriggio un forte peggioramento è atteso al nord-est, con possibili nubifragi e allagamenti sul Triveneto, tra la serata e la nottata. Temperature fredde e sotto la media del periodo

Quota neve in calo in Appennino, ecco l’evoluzione per i prossimi giorni

Nella giornata di domani la saccatura di origine atlantica continuerà a muoversi verso est e cosi anche il minimo al suolo, il quale si porterà prima sul Mar Adriatico e poi sull’Europa balcanica. In questo modo le condizioni meteo meteo vanno migliorando sulle regioni di nord-ovest e sulle Isole Maggiori, mentre le piogge continueranno a cadere sulle restanti regioni. Temperature in diminuzione a causa dell’ingresso di aria fredda che scorre sul lato orientale della saccatura. Nella seconda parte della giornata di domani infatti sull’Appenino centrale e settentrionale, con la quota neve in diminuzione, la neve potrà tornare a cadere fino a quote di bassa montagna e localmente fino in collina nelle precipitazioni più intense. Diamo uno sguardo alla tendenza per i giorni successivi