METEO NAPOLI – Torna il MALTEMPO con piogge o acquazzoni dalle prossime ore, i dettagli

Situazione meteo in Italia

Correnti perturbate di matrice atlantica al posto dell’anticiclone e come conseguenza maltempo diffuso sul nostro Paese specialmente sulle regioni centro-settentrionali dove nelle ultime ore sono tornate le precipitazioni a tratti anche intense ed anche nevose sulle Alpi. Precipitazioni che nel corso delle prossime ore lambiranno anche le regioni meridionali dell’Italia come vedremo nel dettaglio previsionale. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Previsioni meteo per la città di Napoli

Durante la giornata di oggi avremo ancora tempo asciutto al mattino al Sud Italia con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge solo sulla Sardegna. Dal pomeriggio precipitazioni in estensione anche a Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Maltempo quindi in arrivo sulla città di Napoli dalle prossime ore pomeridiane ed anche nei prossimi giorni le condizioni meteo in città di manterranno instabili con altre precipitazioni in arrivo. Temperature in calo dalla giornata di Mercoledì con l‘ingresso delle correnti fredde settentrionali.

Meteo Italia, clima freddo nei prossimi giorni

Ancora un colpo di coda dell’Inverno in arrivo durante la settimana in corso come già capitato nel mese di Aprile, dalle prossime 24-36 ore le correnti fredde di estrazione artiche che in questo momento raggiungono buona parte dell’Europa faranno il loro ingresso nel bacino del Mediterraneo e interesseranno anche l’Italia dove le temperature potrebbero scendere sotto la media di Aprile anche di 10°c. Neve prevista sulle Alpi poi anche in Appennino man mano a quote basse specialmente sul versante adriatico.