Meteo Italia – si apre una settimana di maltempo con piogge e temporali almeno fino al weekend

Maltempo protagonista in Italia almeno fino alla metà di maggio con piogge e temporali diffusi

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che la primavera mostrerà ancora il suo volto fresco e instabile almeno fino alla metà di maggio. Prossimi giorni che vedranno l’Italia interessata da una serie di peggioramenti meteo con piogge e temporali almeno fino al prossimo weekend. Per trovare una fase più stabile e calda bisogna arrivare alla terza decade del mese ma, data la distanza temporale, non può che essere solo un’ipotesi al momento.

Primo impulso instabile entro metà settimana sul Mediterraneo centrale

Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria muoversi sul Mediterraneo centrale con una piccola goccia d’aria fredda in quota sulla Sardegna. Condizioni meteo instabili in Italia con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Perturbazione atlantica in arrivo invece nella giornata di Mercoledì con minimo di pressione in approfondimento sulle regioni centro-settentrionali. Peggioramento meteo ad iniziare proprio dal Centro-Nord con piogge e temporali diffusi. Condizioni meteo instabili o perturbate per diversi giorni a seguire.

Goccia fredda in isolamento e maltempo a tratti almeno fino al secondo weekend di maggio

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano tra Giovedì e Domenica l’isolamento di una vasta circolazione depressionaria con aria fredda in quota tra Europa e Mediterraneo centro-occidentale. Questa rinnoverà condizioni meteo instabili o perturbate in Italia per lo meno fino al secondo weekend di maggio. Piogge e temporali che resteranno dunque protagonisti con i dettagli che andranno comunque valutati di volta in volta.

Tendenza meteo: maltempo no stop per il modello americano anche sul lungo periodo

Maggio sembra volerci veramente stupire in quanto a pioggia sulla nostra Penisola. Anche se molti storceranno il naso è comunque una buona notizia vista la scarsità di precipitazioni su alcuni settori d’Italia durante l’inverno e l’imminente arrivo dell’estate. L’ultimo aggiornamento del modello americano GFS mostrano l’arrivo di ulteriori impulsi instabili nel corso della prossima settimana. Praticamente tutta la seconda decade del mese potrebbe trascorrere con condizioni meteo instabili o perturbate.

