METEO ITALIA – Si avvia un WEEKEND agli antipodi: PIOGGE e TEMPORALI sferzano il nord, ecco le PREVISIONI

Avvio del weekend in compagnia di qualche nube, ecco la situazione attuale

Buongiorno e buon fine settimana cari amici del Centro Meteo italiano! Come anticipato ieri le piogge sono tornate sulle regioni del nord Italia e in questo momento, sono in atto su svariate regioni del centro-nord: maltempo in atto sulla Liguria di ponente, sulla riviera Toscana, tra il Pisano ed il Livornese, ma piogge anche sull’arco Alpino tra la Lombardia ed il Trentino-Alto Adige. Il maltempo persisterà su questi settori nel corso della giornata odierna, con anche molte nubi associate. Vediamo di analizzare nel dettaglio quanto accadrà!

Maltempo insistente al nord Italia

Il weekend vedrà due figure bariche in contrapposizione, regalandoci una situazione meteo diametralmente opposta sul nostro stivale: da una parte avremo l’anticiclone africano che con un’importante avvezione calda permetterà un incremento delle temperature poderoso al sud Italia; dall’altra avremo un flusso instabile persistente al settentrione. Stanotte si sono registrati picchi pluviometrici tra le zone di Novara, Vercelli ed il Varesotto, tra i 20 ed i 35 millimetri. Anche l’area del lago di Como è stata soggetta a molte precipitazioni che potranno manifestarsi nuovamente nel corso di questo sabato. Qualche nevicata potrà palesarsi in alta quota specie sul Trentino-Alto Adige al di sopra dei 1700-2000 metri. Domani avremo ancora tempo instabile, con precipitazioni persistenti sopratutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. E al sud cosa succederà?

Temperature in rialzo al meridione, attesi valori simil-estivi

Non mancheranno importanti picchi termici al meridione, grazie ad un maggiore apporto di aria calda di origine sub-tropicale: già dalla giornata odierna i valori di temperatura massima, potranno raggiungere i 30°C sulle Isole Maggiori (con punte anche localmente più elevate sulle zone più esposte. Tra domani e lunedì le isoterme in quota subiranno un brusco rialzo. Conseguente sarà l’incremento termico al suolo che vedrà punte di 35-36°C specie sulla Sicilia a causa dei venti di caduta e fino a 30°C sulle regioni del centro (nonché sulla città di Roma). La situazione appena descritta sarà un breve “abbaglio” in quanto una nuova perturbazione incomberà sulla penisola italiana.

CONTINUA A LEGGERE