METEO – Settimana di CALDO intenso con TEMPERATURE in aumento e massime anche oltre i 40°C. Ecco quando e dove

Tanto sole e poche piogge in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Nel corso del weekend abbiamo visto un promontorio anticiclonico estendersi dal Mediterraneo occidentale fino all’Europa centro-orientale, portando tempo stabile in Italia con temperature di qualche grado sopra la media al Centro-Nord. Promontorio africano che si afferma sul Mediterraneo in questo inizio settimana, con sole prevalente da Nord a Sud e solo qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Temperature sopra la media al Centro-Nord e in media al Sud, con massime fino a 34°C-36°C su Pianura Padana e Sardegna e sui 33°C-35°C nelle zone interne del Centro-Sud. Caldo destinato ad aumentare nei prossimi giorni, come vedremo di seguito.

Caldo in aumento in Italia da domani

Nella giornata di di domani avremo un vasto promontorio africano che dominerà tutto il bacino del Mediterraneo, mentre una saccatura atlantica si estenderà fino alla Penisola Iberica, favorendo il richiamo di aria calda africana da sud-ovest verso la Penisola Italiana. Tempo stabile e soleggiato dunque in Italia, con instabilità pomeridiana solo sulle Alpi, ma soprattutto con caldo in aumento. Le massime infatti arriveranno a toccare i 37°C sia sulla Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud, fino a sfiorare i 40°C sulla Sardegna.

Giorni centrali della settimana con picco del caldo

Nel corso dei giorni centrali della settimana il promontorio di alta pressione dominerà ancora il Mediterraneo, mentre la saccatura atlantica si spingerà leggermente verso levante favorendo una maggiore risalita di aria calda soprattutto verso l’Italia centro-meridionale, mentre il settentrione dovrebbe essere interessato da correnti più umide e instabili e leggermente più fresche, portando acquazzoni e temporali sulle Alpi e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. Al Centro-Sud le temperature saranno roventi tra mercoledì e venerdì, con massime fino a 37°C-38°C nelle zone interne del Centro e fino a 40°C specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori, con punte localmente anche superiori. Temperature fino a 35°C-36°C comunque anche in Pianura Padana.

Peggioramento meteo nel weekend poi nuova rimonta calda per la fine di giugno?

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per il prossimo weekend il possibile transito di una saccatura depressionaria. Questa coinvolgerebbe soprattutto il Nord e parte del Centro Italia portando un peggioramento meteo e un calo delle temperature, su valori comunque in linea con le medie del periodo. A seguire però l’anticiclone africano potrebbe tornare ad espandersi prepotentemente verso il Mediterraneo centrale scatenando una nuova e intensa ondata di caldo. Ovviamente data la distanza temporale questa resta al momento solo una tendenza meteo, tuttavia le probabilità non sono così basse.

