METEO WEEKEND – Possibile attenuazione del CALDO con anche PIOGGE e TEMPORALI su alcune regioni. La TENDENZA

Promontorio africano sul Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nel corso del weekend appena trascorso un promontorio subtropicale si è esteso dal Mediterraneo occidentale fino all’Europa centro-orientale, portando sole e temperature sopra la media al Centro-Nord, mentre una saccatura in quota di aria più fresca ha interessato il Sud mantenendo le temperature più contenute ed anche instabilità con acquazzoni e temporali tra Calabria e Sicilia. Inizio settimana che vede il promontorio anticiclonico affermarsi sul bacino del Mediterraneo portando generali condizioni di stabilità sulla Penisola Italiana. Locale instabilità pomeridiana sui settori Alpini. Temperature di 4-6 gradi sopra la media al Centro-Nord e in media o solo leggermente sopra la media al Sud e sulla Sicilia.

Prossimi giorni con caldo in aumento e temperature anche oltre i 40°C

Prossimi giorni della settimana che vedranno il promontorio africano esteso su tutto il Mediterraneo, mentre una saccatura atlantica è in estensione fino alla Penisola Iberica, favorendo la risalita di aria calda dal continente africano verso il Mediterraneo centrale. Temperature quindi in aumento in Italia (con picco del caldo tra mercoledì e venerdì), specie al Centro-Sud con valori di 4-6 gradi sopra la media. Le massime sulle zone interne delle regioni centrali arriveranno a toccare i 37°C-38°C e intorno ai 40°C su quelle del Sud, con punte localmente anche superiori specie su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Caldo anche al Nord ma con la possibilità di temporali

Come abbiamo appena detto, nel corso della settimana avremo una saccatura atlantica estesa fino alla Penisola Iberica. Il flusso di correnti sud-occidentali che porterà aria calda sul Mediterraneo centrale, risulterà instabile al Nord Italia dove abbiamo valori di geopotenziale più bassi. Acquazzoni e temporali sono infatti previsti lungo l’arco alpino e con fenomeni che potranno sconfinare verso la Pianura Padana. Vediamo allora di seguito la tendenza meteo per il weekend.

Caldo in attenuazione nel weekend?

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano per il prossimo weekend una profonda depressione atlantica con valori minimi di pressione al suolo fino a 985 hPa tra Isole Britanniche e Islanda e con una saccatura che ruota intorno al tale centro di massa transitando sull’Europa centro-occidentale. Questo porterebbe una attenuazione del caldo in Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali, con la possibilità di maltempo al Nord e qualche pioggia anche al Centro. Condizioni meteo che si manterrebbero stabili invece al Sud con caldo ancora intenso. Trattandosi di una tendenza risulta ancora presto scendere nei dettagli e per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

