Meteo Italia – Tempo in miglioramento, salvo residua instabilità sui settori orientali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dall’azione della tempesta atlantica Gabrielle sul Portogallo, mentre la presenza di un’area altopressoria sulla Scandinavia alimenta una circolazione fresca ed instabile tra la Russia ed i Balcani. Sul Mediterraneo centrale la pressione al suolo è alta e livellata attorno ai 1017 hPa con meteo in miglioramento sull’Italia, salvo residui disturbi.

Domenica ancora instabilità sui settori adriatici, più stabile altrove

Domenica un impulso fresco scivolerà lungo i versanti orientali del Paese, determinando tempo instabile su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e bassa Romagna con rischio acquazzoni e temporali. Stabile sul resto del Paese con ampie schiarite al nord, medio-alto Tirreno e Sicilia, nubi di passaggio altrove. Temperature in linea o di poco inferiori al periodo.

Avvio di settimana con tregua dal maltempo

Circolazione instabile che subirà una momentanea attenuazione, favorendo un deciso miglioramento del tempo. Avvio di settimana che sarà infatti mediamente stabile con ampie schiarite sull’Italia, salvo residui disturbi al mattino sulle coste adriatiche della Puglia e nel pomeriggio sull’Appennino meridionale. Qualche acquazzone tornerà dalla sera tra Friuli e Veneto.

Temperature in linea o di poco sotto alle medie del periodo

Temperature che si manterranno vicine alle medie del periodo con valori massimi mediamente attorno ai +22/+24°C con punte di +24/+26°C al sud e Sardegna. Fresco di notte ed al primo mattino con valori minimi attesi anche al di sotto dei +10°C sulla Pianura Padana centro-occidentale e zone interne del centro.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.