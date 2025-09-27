Meteo domani 28 settembre: instabilità che si porta verso il Sud Italia con piogge e temporali sparsi

Situazione sinottica europea Aria fresca in quota si muove lungo la nostra Penisola in direzione Balcani portando instabilità e temporali sparsi. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1030 hPa, mentre sulla Penisola Iberica si muove quella che resta di una depressione extra tropicale. Campo di alta pressione anche tra Scandinavia e Russia, sul cui bordo meridionale scorre invece aria più fredda diretta verso l’Europa.

Previsioni meteo per domani, 28 settembre

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile con cieli sereni e locali foschie sulla Val Padana, locali e residue piogge sulla Romagna. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite, locali piogge possibili sul Friuli Venezia-Giulia. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori adriatici con piogge sparse su Marche e Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni sparsi. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge sparse su Molise e Puglia, più sole sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sui settori Peninsulari, più asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge sulla Puglia. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

