Meteo – Nuovo peggioramento in arrivo nel resto del Weekend, con altri rovesci e temporali: ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna il quadro meteorologico del nostro Paese appare ancora instabile, con piogge e temporali alimentati da un persistente afflusso di correnti più fresche e instabili di matrice nordatlantica e provenienti quindi da latitudini più settentrionali che, oltre a portare i loro effetti al nord, come già avvenuto ieri, estendono quest’oggi il maltempo sul medio versante adriatico e sulla Sicilia, con fenomeni localmente anche intensi.

Relativamente più stabile altrove, con temperature in linea o leggermente inferiori alla media di riferimento

Le condizioni meteo rimangono invece relativamente più stabili e asciutte sul resto delle aree del Paese non menzionate nel precedente paragrafo, dove peraltro avanzano schiarite quantomeno parziali. Le temperature, invece, a causa proprio dell’afflusso di correnti più fresche alle quote più alte, risultano mediamente in linea con la media di riferimento oppure leggermente al di sotto della stessa.

Prossime ore con temporaneo miglioramento

Un temporaneo miglioramento avanzerà nel corso delle prossime ore, con rovesci solo residuali che insisteranno nella prima parte di serata su alcuni settori dello stivale (scopri quali). Nel resto della serata, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo torneranno in netta prevalenza stabili e asciutte sul nostro Paese, con eccezioni al più molto localizzate. Le temperature, invece, confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, o risulteranno al più in lieve aumento.

Prosieguo del Weekend con rinnovati rovesci e temporali

Il miglioramento potrebbe essere tuttavia temporaneo, in quanto la prosecuzione del Weekend potrebbe vedere il rinnovato sviluppo di rovesci e temporali che investiranno, nella giornata di domani domenica 28 settembre pertanto, il medio versante adriatico (particolarmente l’Abruzzo) e, in maniera sparsa, le regioni meridionali. Le condizioni meteo rimarranno invece relativamente migliori al nord e sul medio Tirreno, con schiarite anche ampie a tratti e temperature che, quando non stazionarie, risulteranno in lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

