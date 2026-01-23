Meteo – Italia sotto assedio del maltempo nel Weekend, con neve a quote medio-basse: i dettagli

Peggioramento in atto sull’Italia

Proprio simultaneamente all’allontanamento del ciclone Harry dall’Italia meridionale, le condizioni meteo sono evolute già verso un peggioramento nella seconda parte di ieri dapprima sulla Sardegna e poi sulla Liguria occidentale (dove i fiocchi son scesi fino a quote collinari) a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima da nordovest. Tale avanzamento ha determinato e sta determinando quest’oggi un ulteriore peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo e neve fin quasi in pianura al nordovest

Nella giornata odierna il maltempo va estendendosi sulle regioni nordoccidentali, dove i fenomeni, sparsi, appaiono mediamente moderati. La neve, inoltre, scende a quote sempre più basse e ormai fin quasi in pianura sul Piemonte, con le precipitazioni che stanno raggiungendo la Lombardia proprio in questo momento. L’instabilità, inoltre, si espanderà ulteriormente sul medio Tirreno durante la serata, da dove sconfinerà occasionalmente anche sul versante adriatico.

Alle porte di un Weekend di forte maltempo

Ci troviamo alle porte di un Weekend di forte maltempo: mentre la prima parte di domani sabato 24 gennaio farà i conti con ciò che rimarrà, in via residuale, della corrente perturbazione, nella seconda parte, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un altro peggioramento avanzerà in direzione dello stivale, anche questo di stampo polare marittimo, alimentando piogge, possibili temporali e locali nubifragi fino a domenica 25, con coinvolgimento anche del meridione.

Neve a quote medio-basse al nord

Benché si paventasse il ritorno della neve in pianura nel corso del Weekend al nord Italia, gli ultimi aggiornamenti modellistici hanno sconfessato questa previsione, propendendo comunque per nevicate a quote medio-basse in particolare nel cuneese nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, quando fiocchi scenderanno fin sui 300/500 metri. Neve fino in collina anche nel resto del settentrione, mentre sull’Appennino centrale la neve non scenderà al di sotto dei 1.000/1.200 metri in particolare domenica.

