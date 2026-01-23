Meteo – Peggioramento in arrivo in Italia nelle prossime ore con piogge e neve fino in pianura: i dettagli

Tempo in peggioramento in Italia

Non ha fatto in tempo a migliorare da quelli che erano gli effetti del ciclone Harry che le condizioni meteo sono tornate a peggiorare già dalla seconda parte di ieri grazie all’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima sul Mediterraneo. E’ così che i primi rovesci si sono azionati in Sardegna e sulla Liguria occidentale (dove fiocchi son caduti fino a quote collinari), con il maltempo che quest’oggi si sta ulteriormente estendendo.

Maltempo in estensione al nordovest

In queste ore appare evidente un’estensione della fenomenologia sulle regioni nordoccidentali, dove le precipitazioni appaiono comunque mediamente moderate e con neve che si attesta intorno ai 100/200 metri sul basso Piemonte. L’apporto di aria più fredda in arrivo nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale, porterà la neve a scendere fino a quote pianeggianti su questi ed altri settori.

Ulteriore peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore l’avanzamento ulteriore della suddetta saccatura depressionaria di origine polare marittima farà si che le piogge e i possibili temporali potranno raggiungere anche il medio Tirreno, con qualche sconfinamento plausibile anche sul versante adriatico e con fenomeni localmente anche intensi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Nel mentre, le temperature subiranno una diminuzione al nord, favorendo la discesa della neve fino a quote pianeggianti.

Neve fino in pianura in serata in Piemonte e Lombardia

Nella serata odierna si attende un maltempo dai connotati pienamente invernali, in particolare sulle regioni settentrionali, dove la quota neve rimarrà piuttosto bassa e, più precisamente in parte del Piemonte e della Lombardia, essa si attesterà a quote praticamente pianeggianti. Sulle regioni centrali la neve invece scenderà a quote di montagna o alta montagna a causa di un richiamo di correnti relativamente più miti innescato giocoforza dal moto ciclonico della perturbazione in ingresso.

