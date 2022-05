METEO ITALIA – temperature in progressivo aumento con apice del CALDO africano entro il prossimo weekend

Settimana che inizia con tanto sole e pochi temporali

Terza settimana di maggio che inizia con un vasto campo di alta pressione in rimonta tra Mediterraneo ed Europa. Questo porterà nel corso dei prossimi giorni condizioni meteo in prevalenza asciutte in Italia. Infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti nord-orientali porteranno comunque alla formazione di qualche acquazzone o temporale pomeridiano. Nelle prossime ore attesi infatti locali fenomeni specie su Alpi e lungo l’Appennino ma con locali sconfinamenti soprattutto sulle pianura di Nord-Est.

Temperature sopra media ma caldo ancora in aumento

Tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale troviamo al momento temperature al di sopra delle medie del periodo da 4 a 8 gradi. Anche su buona parte dell’Europa le condizioni meteo restano stabili salvo temporali di stampo pomeridiano. Nel corso dei prossimi giorni nuova risalita di aria calda in particolare tra Penisola Iberica e Francia dove le anomalie positive di temperatura potranno superare anche i 10 gradi. In Italia attese temperature massime localmente superiori ai +30 gradi su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Isole Maggiori.

Picco del caldo africano in vista del prossimo weekend

Tra la fine della settimana e l’inizio del prossimo weekend ecco che i principali modelli mostrano un robusto promontorio africano in espansione tra Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà condizioni meteo pienamente estive in Italia con temperature in ulteriore aumento. Probabile infatti proprio nel corso del weekend il picco di questa anomala ondata di caldo con anomalie positive in Italia anche di 6-8 gradi. Massime che non faticheranno a superare i +30 gradi con punte di +35 su Puglia e Isole Maggiori.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: fine del caldo e maltempo per la prossima settimana?

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo mostrano l’Italia sotto l’alta pressione almeno fino al prossimo weekend. Nel frattempo un flusso perturbato atlantico scorrerà alle latitudini più alte. Solo con l’inizio della prossima settimana sembra al momento che l’anticiclone sul Mediterraneo possa gradualmente perdere forza. L’Italia potrebbe così essere interessata da correnti più fresche di matrice probabilmente atlantica che dovrebbero portare acquazzoni e temporali soprattutto sulle regioni del Nord, non si vedono comunque al momento vere e proprio fasi di maltempo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.