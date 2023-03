Meteo Italia – Tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo nelle prossime ore; situazione ed evoluzione

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un’ondulazione anticiclonica ancora presente sul Mediterraneo centrale, con campo barico sull’Italia ancora livellato attorno ai 1020 hPa, ma in indebolimento da ovest. E’ infatti in arrivo una saccatura sull’Italia, responsabile di un peggioramento del tempo nelle prossime ore e ad inizio settimana.

Tempo in atto sull’Italia: nubi al centro, Sardegna e parte del nord

Meteo in atto sull’Italia. Dall’ultimo scatto satellitare si nota un’Italia divisa in due: al centro, Sardegna e parte del nord i cieli risultano molto nuvolosi, raggiunti da correnti meridionali prefrontali, mentre le regioni meridionali risultano ancora protette dal promontorio anticiclonico con cieli sereni o al più velati. Al momento non sono in atto fenomeni significativi, se non qualche goccia di pioggia locale tra alta Toscana ed Umbria, ma senza accumuli significativi. Temperature comunque miti su tutto il Paese, con valori attorno ai +14°C/+16°C al centro-nord, ma con punte di +17°C su Marche e Lombardia. Al sud ed Isole valori di +16/+18°C con punte di +20°C nel cosentino e Sardegna.

Tendenza prossime ore: piogge in arrivo su parte del centro-nord

Nel corso del pomeriggio deboli piogge sono attese tra Toscana, Umbria, levante ligure e nord della Sardegna. Fronte perturbato in arrivo nel corso delle ore serali quando sono attese precipitazioni diffuse tra Toscana, Umbria, Marche, nord del Lazio ed Emilia-Romagna. Nottetempo fenomeni diffusi su tutto il centro, Liguria, Emilia-Romagna e basso Piemonte. Temporali e piogge più intense attese sulla Toscana. Prossima settimana al via con il maltempo, poi torna la stabilità?

Lunedì di maltempo al centro, martedì fenomeni verso il sud Italia

Saccatura in transito ad inizio settimana sull’Italia, porterà un deciso peggioramento su parte del Paese. L’avvio della prossima settimana vedrà infatti molte nubi con precipitazioni diffuse sulle regioni centrali. I fenomeni potranno risultare di forte intensità ed a carattere temporalesco specie tra media-bassa Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Qualche goccia di pioggia non è esclusa anche tra Romagna e levante ligure, nonché sulla Sicilia ed Abruzzo. Schiarite tra Piemonte e Lombardia. Peggiora dalla sera anche tra Campania e Molise, mentre un generale miglioramento è atteso sulle regioni centrali. Martedì piogge e temporali tenderanno a trasferirsi verso le regioni meridionali, specie Peninsulari, mentre il tempo tenderà a migliorare sul resto d’Italia.

