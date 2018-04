Meteo Italia: giornata ancora in prevalenza stabile sull’ Italia salvo sulle regioni nord-occidentali dove non si esclude la possibilità di qualche precipitazione, piogge e rovesci in arrivo poi su tutta l’ Italia.

Meteo Italia: tempo stabile e in gran parte soleggiato nella giornata odierna tranne al nord-ovest, peggioramento a seguire – 3 Aprile 2018 – Una decisa rimonta dell’ Anticiclone nelle ultime ora ha generato condizioni di bel tempo su tutta l’ Italia e condizioni climatiche gradevoli tipicamente primaverili. Anche in queste ore e nella giornata odierna le condizioni meteo in Italia risultano e risulteranno ancora in gran parte stabili tranne sulle regioni nord-occidentali di Piemonte, Liguria, Valle d’ Aosta e Lombardia dove troviamo delle nuvole in transito e delle piogge associate specialmente durante il pomeriggio e la serata. Dalla nottata e prime ore di domani, Mercoledì 4 Aprile, le precipitazioni si estenderanno un po su tutte le regioni settentrionali mentre su quelle centrali arriveranno per lo più al pomeriggio e in serata. Piogge e brevi rovesci in alternanza con locali schiarite sono attesi anche nella giornata di Giovedì un po su tutte le regioni peninsulari italiane, prima di un generale miglioramento delle condizioni meteo durante il fine settimana. […]