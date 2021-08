METEO ITALIA – TEMPORALI e calo termico a causa dell’azione di una goccia FREDDA, ecco dove

Weekend che inizia con temporali sparsi, altri in arrivo nel pomeriggio

Situazione sinottica attuale che vede una vasta circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota posizionata sull’Europa centro-orientale. Questa interessa anche l’Italia portando condizioni meteo instabili o perturbate nel corso di questo ultimo weekend di agosto. Acquazzoni o temporali sparsi interessano in queste prima ore del giorno Lombardia e Triveneto ma anche Liguria e basso Tirreno. Nel corso della giornata fronte perturbato in discesa verso sud con temporali soprattutto sul medio Adriatico.

Temperature in calo e sotto media, vediamo fino a quando

Caldo inteso ormai lontano dall’Italia con le temperature che a causa del peggioramento meteo stanno calando su tutta la Penisola. Al momento valori in linea o sotto le medie del periodo su tutte le regioni e fino a 4 gradi sotto media al Nord. Nel corso del weekend temperature anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo su Nord-Est e settori Adriatici a causa del transito del fronte freddo. Valori in lenta ripresa con l’arrivo di settembre ma che comunque dovrebbero rimanere intorno alle medie del periodo.

Piogge e temporali, ecco dove nel corso della prossima settimana

La circolazione depressionaria in azione sull’Europa centro-orientale porterà correnti dai quadranti settentrionali sulla nostra Penisola con condizioni meteo che si presenteranno a tratti instabili per buona parte della prossima settimana. In linea di massima fino ai primi giorni di settembre acquazzoni e temporali sparsi dovrebbero interessare soprattutto Nord-Est e versante Adriatico. Con l’arrivo del primo weekend di settembre invece non si escludono condizioni meteo instabili anche sugli altri settori.

