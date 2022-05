METEO ITALIA – TEMPORALI in arrivo nell’ultimo weekend di maggio per il transito di una goccia fredda

Caldo africano al Sud e temporali anche intensi al Nord, Italia ancora divisa

Situazione sinottica che vede una goccia fredda muoversi sul Mediterraneo occidentale mentre un promontorio africano è ancora presente su quello orientale dove porta condizioni meteo stabili e clima caldo. Correnti più fresche e umide interessano le regioni del Nord Italia portando condizioni meteo localmente instabili. Non mancheranno acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Fenomeni che interesseranno non solo le Alpi ma anche la Pianura Padana, specie su Piemonte e Lombardia.

L’intensa ondata di caldo fuori stagione di maggio sta per concludersi

Maggio e la primavera si avviano verso la naturale conclusione ma entro l’ultimo weekend del mese anche questa ondata di caldo fuori stagione dovrebbe terminare. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo infatti aria più fresca dovrebbe affluire sull’Italia negli ultimi giorni del mese portando temperature più consone alle medie del periodo. Nel weekend ci aspettiamo inoltre un aumento dell’instabilità con possibilità di temporali sparsi anche al Centro-Sud.

Meteo weekend: goccia fredda sul Mediterraneo e temporali sparsi sulla Penisola

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano per l’ultimo weekend di maggio una circolazione depressionaria con aria più fresca in quota muoversi sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo instabili nella giornata di Sabato con acquazzoni e temporali sparsi che nelle ore pomeridiane interesseranno il Nord, le zone interne del Centro ma localmente anche Campania, Calabria e Sicilia. Anche Domenica condizioni meteo instabili soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud.

Tendenza meteo: inizio giugno tra caldo africano e correnti umide

Secondo il modello europeo ECMWF nei primi giorni di giugno potremmo assistere ad una poderosa espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo centrale con l’Italia che non avrebbe solo condizioni meteo asciutte ma ancora una volta caldo intenso con anomalie positive anche di 8-10 gradi. Per l’americano GFS invece l’inizio di giugno potrebbe vedere condizioni meteo a tratti instabili in Italia a causa delle correnti fresche in quota che porterebbero alla formazione di acquazzoni e temporali. Clima piuttosto gradevole con temperature in linea con le medie del periodo.

