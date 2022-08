METEO – ITALIA torna nel mirino del MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA: ecco dove

Serata più stabile sull’Italia

Dopo che nel corso di questo pomeriggio celle temporalesche isolate hanno colpito principalmente le zone interne della Calabria e l’estremo nordest, le condizioni meteo torneranno a migliorare a breve, a partire già dalla prima parte della serata odierna, con la cessazione dei fenomeni. Le prossime ore saranno dunque caratterizzate da condizioni atmosferiche generalmente stabili e asciutte, grazie ad un timido e temporaneo aumento di pressione sul Mediterraneo centrale.

Cedimento improvviso dell’Anticiclone per domani

L’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo suggerisce un improvviso cedimento della già timida struttura anticiclonica sul Mediterraneo centrale, che favorirà l’ingresso di correnti più instabili sulla nostra Penisola nella giornata di domani venerdì 26 agosto. Ciò determinerà un generale peggioramento delle condizioni meteo soprattutto nel pomeriggio, con la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali sull’arco alpino e la dorsale appenninica, in occasionale sconfinamento verso le pianure circostanti. Generale cessazione graduale della fenomenologia in serata, con rovesci o temporali che potrebbero resistere solo in Trentino Alto Adige. Le temperature non subiranno ancora particolari variazioni per domani, con clima che resterà estivo senza eccessi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini e prealpini, con locali sconfinamenti alle pianure del Nord-Ovest, Liguria, settori appenninici centro-settentrionali, Campania orientale e meridionale, zone interne della Puglia settentrionale, Basilicata occidentale, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori alpini, settori appenninici centro-meridionali e Sicilia nord-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Venerdì 26 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.