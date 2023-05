Meteo – Italia tra caldo primaverile e primi temporali al nord; situazione ed evoluzione per le prossime ore

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il promontorio anticiclonico subtropicale presente sul Mediterraneo centrale sta determinando una domenica stabile e con temperature calde per il periodo su parte d’Italia. Tuttavia, sul bordo settentrionale dell’alta pressione si insinuano umide correnti atlantiche con i primi temporali, avvisaglie del maltempo atteso per la prossima settimana.

Meteo in atto sull’Italia: primi disturbi su Alpi occidentale ed alto Veneto, caldo primaverile su gran parte del Paese

Ultimo scatto del satellite che mostra un’Italia per gran parte ancora protetta dal promontorio anticiclonico. Splende il sole al centro-sud e Pianura Padana centro-orientale, salvo cumulogenesi in formazione a ridosso dell’Appennino. Infiltrazioni umide in quota sono invece alla base delle nubi di passaggio su Alpi e Prealpi con primi acquazzoni e temporali sulle Alpi piemontesi centro-meridionali e sull’alto veneto. Temperature decisamente primaverili con valori attuali di +25/+27°C sulla Pianura Padana centro-orientale e zone interne del centro-sud con picchi di +28/+29°C sulla Sardegna.

Tendenza prossime ore: temporali in accentuazione su Alpi e Prealpi, in attesa il resto d’Italia

Nel corso del pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali, localmente intensi; i fenomeni tenderanno ad estendersi alle pianure di Piemonte, Lombardia ed alto Veneto nel corso del tardo pomeriggio-serata. Ancora stabile al centro-sud ed Isole, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani a ridosso dell’Appennino, ma con nubi medio-alte di passaggio dal pomeriggio. Temperature dal sapore estivo con picchi fino a +28°C sulla Pianura Padana centrale, Sardegna, Sicilia e zone interne Peninsulari. Prossima settimana con frequenti fasi di maltempo e calo delle temperature.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo previste per la giornata odierna e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 7 maggio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

