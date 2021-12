METEO – ITALIA tra NEBBIE e qualche disturbo al sud, poi TENDENZA per un NATALE con il MALTEMPO

Dopo l’anticiclone potrebbero tornare condizioni meteo perturbate, seppur più miti. L’instaurazione di una cellula altopressoria tra la Groenlandia ed il nord Atlantico, determinerà lo scorrimento, di moto retrogrado, dell’aria fredda a latitudini ben più settentrionali dell’ Italia . Sul nostro Paese, invece, saranno le umide e più miti correnti atlantiche a riportare condizioni di maltempo proprio in concomitanza delle festività natalizie . Vediamo una possibile tendenza meteo per il weekend di Natale .

Il tempo risulterà stabile su gran parte del Paese anche durante i prossimi giorni. Tuttavia, i massimi barici si manterranno tra il centro Europa ed il Regno Unito. In tal modo un nuovo impulso freddo riuscirà a lambire nuovamente le regioni orientali del Paese , seppur con scarsi fenomeni. Tempo mediamente stabile sul resto del Paese, seppur con nebbie al nord e qualche nube in arrivo sui settori tirrenici. Le temperature inizialmente oscilleranno attorno alle medie del periodo, poi è atteso un parziale aumento ad iniziare dai settori tirrenici ed Isole Maggiori.

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il weekend è iniziato con l’Italia divisa in due da un punto di vista meteorologico. Mentre l’anticiclone protegge il centro-nord e la Sardegna, con tempo stabile e nebbie persistenti in Val Padana, aria fredda in discesa dai Balcani ha raggiunto l’estremo sud Italia . Nubi sparse ed acquazzoni sono infatti in atto tra Puglia, Basilicata e Calabria, con quota neve in momentaneo calo sin verso i 500-700 metri nelle prossime ore.

Tendenza meteo festività di Natale

La Vigilia di Natale, 24 dicembre, vedrà un deciso peggioramento del tempo sul nostro Paese. Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà molte nubi su gran parte dell’Italia con piogge sparse in particolare sui settori occidentali. Natale che potrebbe trascorrere con cieli grigi e qualche pioggia da nord a sud, mentre un momentaneo miglioramento potrebbe registrarsi per la giornata di Santo Stefano. La neve cadrà solo a quote di media-alta montagna, per via dell’ingresso di correnti più miti dai quadranti sud-occidentali.