Meteo Italia – ultima decade di dicembre tra piogge, neve e forse anche freddo su Europa e Mediterraneo

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore, pochi fenomeni sull’Italia

Sul finire dei questa settimana ecc che un campo di alta pressione si estende tra Mediterraneo ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Condizioni meteo asciutte in Italia nel corso della giornata ma con molte nuvole in transito, deboli piogge non escluse su Liguria, Toscana e Isole Maggiori. Entro la sera peggiora al Sud con fenomeni localmente intensi su Sicilia e Calabria per il transito di una depressione nord africana.

Tra weekend e prossima settimana flusso perturbato atlantico verso Europa e Mediterraneo

Nei primi giorni della prossima settimana principali modelli che mostrano un campo di alta pressione posizionare i suoi massimi alle latitudini più elevate, mentre un flusso perturbato si instaurerebbe più a sud. Circolazione depressionaria che potrebbe muoversi sul Mediterraneo proprio tra Lunedì e Martedì portando diffuso maltempo con piogge e neve in montagna. Temperature in calo su valori comunque in linea con il periodo.

Giorni di Natale tra freddo e vortice depressionario su Europa e Mediterraneo

Principali modelli che tra la Vigilia di Natale e il giorno di Natale mostrano un robusto campo di alta pressione dall’Atlantico verso la Scandinavia. Aria fredda in arrivo dai settori orientali verso l’Europa centrale e vortice depressionario attivo sul Mediterraneo. Potrebbero dunque essere giorni all’insegna di condizioni meteo instabili o perturbate per l’Italia con piogge e anche neve a quote medio-basse.

Tendenza meteo: ipotesi freddo intenso entro la fine del mese con gelo sull’Europa

Ultima decade di dicembre che, come anticipato, dovrebbe vedere condizioni meteo decisamente più invernale sull’Europa e anche sull’Italia. Ecco allora che spingendoci anche oltre Natale alcuni modelli ipotizzano ancora un robusto anticiclone di blocco sull’Atlantico e nuovi impulsi gelidi verso il vecchio continente, con possibile interessamento anche del Mediterraneo entro la fine dell’anno.

