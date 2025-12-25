Meteo – Natale alle prese con maltempo e neve a quote collinari: i dettagli

Maltempo in atto su parte del Paese

Le condizioni meteo rimangono mediamente instabili sull’Italia anche nel giorno di Natale, con piogge e rovesci che hanno insistito nella notte in particolare sulle regioni centrali tirreniche, regioni nordoccidentali (dove la neve è scesa finanche sulla bassa collina) ed Emilia Romagna. Le temperature, in questo contesto, subiscono peraltro un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, grazie ad un flusso costante di correnti più fredde di stampo artico.

Allerta meteo rossa della Protezione Civile

Preoccupa in particolare la situazione relativa alla piena dei fiumi in Emilia Romagna, per cui già ieri la Protezione Civile aveva in effetti diffuso l’allerta massima, quella di colore rosso. Nella regione, inoltre, continua a piovere in maniera anche battente, con qualche rovescio che continua a coinvolgere il Piemonte, con fiocchi fino a quote collinari su Alpi e Prealpi specie cuneesi, e il medio Tirreno.

Nel pomeriggio migliora sul medio Tirreno, peggiora sul medio-basso versante adriatico

Nel corso del pomeriggio odierno le condizioni meteo tenderanno a migliorare sul medio Tirreno, mentre primi rovesci potranno transitare sul medio-basso versante adriatico, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. In questi settori nevicate potranno scendere fino a quote di montagna. Il maltempo proseguirà sulle regioni nordoccidentali coinvolgendo peraltro anche la Liguria e con neve fin sui 500/800 metri su relativo Appennino e Alpi piemontesi.

Migliora in serata sull’Emilia Romagna

In serata, invece, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo sull’Emilia Romagna, dove si assisterà a maggiore stabilità seppur in un contesto di cieli ancora in prevalenza nuvolosi. Migliora ulteriormente anche sul medio Tirreno, dove invece si assisterà alle prime ampie schiarite dovute all’ingresso della ventilazione di tramontana. Continuerà invece a piovere sul medio-basso versante adriatico e sulle regioni nordoccidentali, laddove la neve continuerà ad attestarsi intorno ai 500/700 metri.

