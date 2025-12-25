Meteo – Relativo miglioramento in arrivo in Italia per Santo Stefano, ma con maltempo insistente: i dettagli

Piogge e rovesci in avanzamento sull’Italia

Piogge e rovesci rimangono protagonisti sullo scenario meteorologico del Mediterraneo anche nella giornata odierna, coinvolgendo in particolare l’Emilia Romagna in maniera localmente anche intensa, ma non solo. La neve scende fino a quote collinari sulle Alpi marittime e sull’Appennino Tosco-Emiliano e a quote ben più elevate sull’Appennino centrale. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

La situazione destava già particolare preoccupazione in relazione all’Emilia Romagna nella giornata di ieri, quando la Protezione Civile non a caso aveva infatti diffuso un’allerta massima. Continua a piovere comunque anche in Piemonte e sul medio Tirreno, dove a brevissimo avanzerà un miglioramento. Un peggioramento è invece atteso sul medio-basso versante adriatico nel pomeriggio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il pomeriggio odierno sarà contrassegnato da un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e rovesci che si estenderanno anche sul medio-basso versante adriatico e sulle regioni nordoccidentali. Mentre nel primo caso la neve scenderà a quote di montagna, nel secondo si spingerà fino a raggiungere i 500/800 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Un miglioramento più evidente riguarderà il medio Tirreno e l’Emilia Romagna in serata, con l’avanzamento delle prime ampie schiarite.

Un relativo e ulteriore miglioramento avanzerà verso alcune zone del Paese nella giornata di domani venerdì 26 dicembre, nonché Santo Stefano, con ampie schiarite in vista non solo sul medio Tirreno, ma anche sulle regioni settentrionali entro il pomeriggio, con ultimi rovesci solo addensati sulle Alpi marittime fino al mattino, con neve a quote collinari. Continuerà a piovere sul medio-basso versante adriatico e Isole Maggiori, con fenomeni localmente anche intensi specie sulla Sardegna tirrenica. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi, con clima tipicamente invernale.

