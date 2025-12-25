Meteo – Miglioramento in arrivo nel Weekend, con maltempo residuo e ritorno della stabilità e relativo bel tempo

Tempo resta instabile sull’Italia

Il tempo resta instabile su parte del nostro Paese e, in particolare, nel corso di questa mattina, sull’Emilia Romagna, dove i fenomeni sono risultati mediamente più intensi. Tuttavia, il maltempo non ha risparmiato e continua a non risparmiare anche il medio Tirreno e il Piemonte, dove la neve scende a quote collinari, e con rovesci in ulteriore espansione nel corso del pomeriggio, quando andranno a coinvolgere anche il medio-basso versante adriatico e il nordovest in generale (al netto però di un miglioramento sulle regioni centrali tirreniche).

Il maltempo insisterà anche in serata

Il maltempo insisterà anche in serata sulla nostra Penisola con piogge e rovesci che continueranno ad azionarsi sul medio-basso versante adriatico e sulle regioni nordoccidentali, mentre sulle regioni centrali tirreniche avanzeranno le prime schiarite ampie, con miglioramento anche sull’Emilia Romagna. Nevicate persistenti invece sulle Alpi piemontesi e sull’Appennino ligure a quote di collina, mentre sull’Appennino abruzzese fiocchi raggiungeranno al massimo la montagna.

Relativo miglioramento in vista per Santo Stefano

La giornata di domani venerdì 26 dicembre, nonché Santo Stefano, si caratterizzerà per un lieve miglioramento sulla nostra Penisola, in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche dove avanzeranno ampie schiarite. Persisterà invece qualche nota di maltempo sul medio-basso versante adriatico e sulle Isole Maggiori, con fenomeni localmente anche intensi specie sulla Sardegna tirrenica.

Rovesci residui per sabato, generale stabilità per domenica

Cambia leggermente lo scenario per il Weekend, con rovesci residuali confermati per la giornata di sabato 27 dicembre sulle Isole Maggiori e con miglioramento che riguarderà il medio-basso versante adriatico. I fenomeni si esauriranno tuttavia ovunque entro domenica 28, quando le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola torneranno verosimilmente stabili e asciutte e con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, peraltro, subiranno un netto aumento grazie all’espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo, con possibilità di nebbie e foschie da avvezione nella notte tra sabato e domenica su Pianura Padana e vallate interne.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.