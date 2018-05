METEO: acquazzoni e temporali pomeridiani molto probabili per i prossimi giorni in Italia, a seguire nuova rimonta dell’ Anticiclone e tempo più stabile.

METEO ITALIA: ultimi giorni del mese di Maggio con qualche nota d’ instabilità – 29 Maggio 2018 – La situazione meteo in Italia in queste ore risulta tipica del periodo in corso con il sole al mattino anche se non su tutte le regioni e lo sviluppo di nubi convettive al pomeriggio e associati acquazzoni o temporali specie sui rilievi alpini e appenninici. In queste prime ore del mattino infatti il sole prevale sulle regioni centro-meridionali peninsulari mentre sulla Sicilia e sulla Sardegna delle nubi in transito producono deboli piogge. Nubi e precipitazioni le troviamo anche sul Triveneto, mentre al pomeriggio l’ instabilità aumenterà con acquazzoni e temporali su Alpi, prealpi, Appennino e settori adiacenti. Negli ultimi giorni di Maggio le condizioni meteo resteranno ancora localmente instabili soprattutto durante le ore pomeridiane nei settori interni della Penisola. Cosa ci suggeriscono i principali modelli di calcolo poi per i primissimi giorni di Giugno? […]