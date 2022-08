METEO ITALIA – ultimo weekend dell’estate che vedrà un aumento dell’instabilità con più acquazzoni e temporali

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia

La goccia fredda in quota che nei giorni scorsi ha insistito sulla nostra Penisola portando condizioni meteo instabili si è allontanata sul Mediterraneo orientale. L’alta pressione riesce così a portare tempo più asciutto in Italia ma non garantisce assoluta stabilità. Nel corso del pomeriggio avremo nuvolosità in sviluppo con acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi e lungo l’Appennino. Tra la sera e la notte qualche fenomeno potrà anche sconfinare sulle pianure di Nord-Ovest.

Instabilità in aumento nell’ultimo weekend di agosto e dell’estate

Ulteriore calo del geopotenziale in quota e transito anche di un piccolo cavetto d’onda creeranno il mix perfetto per condizioni meteo instabili nel corso del prossimo weekend in Italia. Giornata di Sabato che vedrà precipitazioni soprattutto al Centro-Nord con temporali anche intensi su Nord-Est, Emilia Romagna e Marche. Instabilità protagonista anche Domenica con temporali sparsi sui settori interni anche del Sud e della Sicilia.

Lieve aumento delle temperature sul finire di agosto

Caldo che nelle ultime settimana non ha raggiunto più i picchi sperimentati nei primi due mese dell’estate. Nei prossimi giorni avremo condizioni meteo via via più instabili ma sul fronte delle temperature non ci saranno particolari variazioni. Queste resteranno per lo più in linea con le medie del periodo almeno fino all’inizio della prossima settimana. Lieve aumento delle temperature tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre ma con valori assolutamente non eccezionali.

Settembre con poche piogge e ancora caldo? Tendenza meteo

Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli il prossimo mese potrebbe iniziare con correnti occidentali sul Mediterraneo centrale. Queste potrebbero dunque portare un peggioramento meteo sulle regioni del Centro-Nord. Ribadiamo come sempre che non è possibile fare alcuna previsione meteo in senso stretto per un intero mese. Secondo le ultime uscite stagionali del modello ECMWF comunque settembre potrebbe vedere ancora anomalie positive importanti su buona parte del vecchio continente. Più marcate proprio sui settori centro-occidentali, Italia inclusa. Sul fronte precipitazioni non ci sono particolari segnali salvo un leggero sotto media sull’Italia centro-settentrionale.

