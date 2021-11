METEO – ITALIA verso un nuovo peggioramento, attese PIOGGE intense e NUBIFRAGI su queste regioni

Meteo in peggioramento sul nord Italia

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il tempo è atteso in nuovo peggioramento sul nostro Paese nel corso del weekend, per la discesa dal nord Europa di un vortice depressionario. Piogge e temporali che in questo momento stanno già interessando il genovese, con accumuli pluviometrici in città già prossimi ai 100 mm. Nel corso del pomeriggio, ma ancor più della sera, i fenomeni tenderanno ad estendersi a gran parte del nord Italia, fatta eccezione per le coste della Romagna. Neve in arrivo sulle Alpi, attesa localmente fin sotto i 1500 metri tra domani e lunedì.

Ancora instabile sul sud Italia, domani breve pausa dal maltempo

Meteo – Le regioni meridionali sono ancora interessate da un flusso umido meridionale, responsabile del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi specie le due Isole Maggiori con piogge alluvionali. Attualmente, seppur a carattere irregolare e meno intensi, persistono acquazzoni e temporali sulla Campania, Calabria e Sicilia ionica. Nella seconda parte della giornata odierna la fenomenologia tenderà nuovamente ad intensificarsi sulla Calabria, con temporali attesi localmente anche intensi in successiva estensione a Basilicata, Puglia e nuovamente alla Campania. Residua instabilità potrà attardarsi sulla Sicilia orientale, mentre qualche acquazzone potrà prendere forma sulla Sardegna sud-occidentale. Una breve tregua dal maltempo è attesa domenica su Sicilia e sud Peninsulare, mentre una nuova perturbazione raggiungerà la Sardegna con maltempo su tutta l’Isola.

Domani maltempo al centro-nord, poi tocca nuovamente al sud

La ciclogenesi in formazione nelle prossime ore tra il Mar di Corsica e la Costa Azzurra, determinerà un deciso peggioramento del tempo domenica anche sulle regioni centrali. Sarà infatti una giornata all’insegna del maltempo su tutto il nord Italia con piogge diffuse e nevicate abbondanti sulle Alpi centro-occidentali. Temporali che tenderanno ad interessare anche la Sardegna ed a portarsi rapidamente anche sulle coste di Lazio e Toscana. Una pausa dal maltempo interesserà la Sicilia ed il Sud Peninsulare, seppur con alternanza di nubi a schiarite, poi lunedì 15 novembre è atteso un nuovo deciso peggioramento con precipitazioni intense, specie sui settori ionici. Piogge abbondanti quindi in arrivo sull’Italia, con nuovo rischio nubifragi. Vediamo nella prossima pagina le aree a maggior rischio.