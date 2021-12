METEO – ITALIA verso un nuovo PEGGIORAMENTO con MALTEMPO nei prossimi giorni

Meteo Italia, la situazione in atto

Meteo Italia – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteorologica in questo avvio di weekend è caratterizzata da condizioni meteo in graduale peggioramento ad iniziare dai settori occidentali italiani; nubi diffuse sono presenti sulla Pianura Padana, regioni centrali e Sardegna con deboli piogge tra alta Toscana e Liguria di Levante. Bel tempo sulle regioni meridionali Peninsulari e Sicilia sud-orientale, mentre deboli nevicate interessano il versante alpino di confine.

Meteo in peggioramento dalla sera al Nordest e settori tirrenici

Meteo in peggioramento su parte dell’Italia nelle prossima ore. Una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia, porterà fenomeni sparsi tra la sera e la prossima notte al Nordest e regioni centrali tirreniche. Le basse temperature favoriranno deboli nevicate sul Triveneto al di sopra dei 300-500 metri. Domenica la giornata inizierà con residui fenomeni al Nordest, nevosi sino a quote collinari. Tempo incerto al centro-sud con acquazzoni e temporali, specie tra Calabria e Campania dove potranno risultare anche di forte intensità. Migliora al Nordest, ma con nubi di passaggio.

Maltempo ancora nei prossimi giorni, attese piogge abbondanti sui settori tirrenici

L’anticiclone delle Azzorre rimarrà in pieno Oceano Atlantico anche nel corso della prossima settimana, mantenendo attivo il flusso freddo ed instabile nord-occidentale sin verso il Mediterraneo centrale. Tra domenica e la prima parte della prossima settimana le perturbazioni interesseranno in particolare le regioni centro-meridionali e le due Isole Maggiori; le precipitazioni risulteranno abbondanti in particolare tra Campania e Calabria tirrenica dove non sono esclusi locali nubifragi. Neve sull’Appennino ad inizio settimana fin sotto i 1000 metri. Tra mercoledì e venerdì una depressione in arrivo dal nord Atlantico farò il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, seguita da correnti più fredde. Il maltempo si ripresenterà a fasi alterne su gran parte del centro-sud, con nuove piogge intense sui settori del medio-basso Tirreno, mentre la prima neve in pianura potrebbe raggiungere il nord Italia. Ma fino a quanto durerà il maltempo? Vediamo gli ultimi aggiornamento nella prossima pagina!