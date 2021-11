METEO – ITALIA verso un nuovo peggioramento, nei prossimi giorni tornano PIOGGE ma anche NEVE sulle ALPI

Meteo, anticiclone agli sgoccioli

Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il nostro Paese è interessato da un campo anticiclonico disteso dal bacino del Mediterraneo sin verso il centro Europa. La pressione risulta alta e livellata attorno ai 1025 hPa, garantendo una giornata di sabato stabile su tutto il Paese. Spende il sole in questo momento sulle regioni centro-meridionali, Isole Maggiori e lungo l’Arco Alpino, con temperature localmente al di sopra dei +20°C all’estremo sud ed Isole. Sulla Pianura Padana e coste del medio Adriatico persistono invece nubi basse e dense foschie, innescate da condizioni di subsidenza ma con l’anticiclone che ha ormai le ore contate. Già da domani il tempo volgerà infatti verso un nuovo peggioramento.

Perturbazione in avvicinamento da ovest nella giornata di domani

Pressione in nuovo calo da domani sull’Italia con progressivo ritorno delle piogge. L’anticiclone, infatti, cederà già domani sul nostro Paese, con nubi in aumento da ovest e prime piogge su Liguria e Sardegna, in estensione ai settori tirrenici e regioni di nordovest nel corso della serata. Tempo ancora asciutto sul resto dell’Italia, ma con nubi in progressivo aumento, specie dal pomeriggio. Un peggioramento più consistente è atteso per la prossima settimana, con piogge localmente abbondanti.

Lunedì torna il maltempo sull’Italia, con neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri

La saccatura scandinava, in discesa verso la Penisola Iberica, determinerà la formazione di una centro di bassa pressione tra la Sardegna ed il medio-alto Tirreno. La nuova settimana inizierà con tempo perturbato al nordovest, Emilia-Romagna e lungo il versante tirrenico, dove ritroveremo molte nubi con piogge diffuse per l’interno arco di giornata. Cieli nuvolosi anche sul resto dell’Italia, con qualche acquazzone sulla Sardegna, Veneto e Salento, mentre residue schiarite si attarderanno sui settori ionici, specie di Sicilia e Calabria meridionale. Tornerà la neve sulle Alpi centro-occidentali, con fiocchi attesi fino a 1300-1400 metri su quelle piemontesi. Fine novembre tra piogge autunnali e primi freddi invernali.