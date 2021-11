METEO – MALTEMPO sale di nuovo in cattedra, VORTICE DEPRESSIONARIO in arrivo per inizio SETTIMANA, i dettagli

Autunno in stand-by

Dopo che nella notte e nelle prime ore del mattino si sono registrati isolati e residui piovaschi che hanno interessato in particolare il crotonese e il messinese tirrenico, le condizioni meteo sono andate ulteriormente migliorando sull’Italia come dimostrano le immagini satellitari. Questo grazie all’espansione di un campo di Alta pressione di natura azzorriana che ha portato le prime nebbie in Pianura Padana e nelle vallate del centro-nord e generale stabilità su tutto il territorio nazionale a partire da questo pomeriggio. L’autunno va quindi in stand-by, ma per quanto tempo?

Nel weekend si assisterà ad un rapido peggioramento

Dopo una prima parte del weekend generalmente stabile e caratterizzata ancora dalla presenza dell’Anticiclone (con annesse nebbie solite aree italiane) nella giornata di domenica 21 novembre si assisterà ad un rapido peggioramento in particolare a partire dal pomeriggio: le piogge torneranno a colpire innanzitutto le Isole Maggiori per poi estendersi sul settore tirrenico centro-settentrionale e sulla Campania: è solo il presagio di ciò che accadrà a partire dal prossimo inizio settimana, come vedremo nel presente editoriale.

Peggioramento dalle prime ore di lunedì, torna la neve sulle Alpi

Dopo una reiterata assenza di settimane da parte dell’Anticiclone sullo stivale, la pausa che garantirà sarà piuttosto striminzita e di circa 48 ore. Il peggioramento che avanzerà già dal pomeriggio di domenica 21 novembre è quindi destinato ad estendersi ulteriormente sulla maggior parte del nostro Paese grazie ad un vortice depressionario, come vedremo nel prossimo paragrafo, con il ritorno della neve sulle Alpi a partire dai 1.200/1.500 metri di quota stando attualmente ai principali centri di calcolo e localmente anche leggermente più in basso specie sull’alto Piemonte nella mattinata di lunedì 22 (le quote neve sono comunque da intendersi in rialzo nel pomeriggio).