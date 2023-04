Meteo Italia – Vortice instabile determina acquazzoni e temporali nelle prossime ore, domani maltempo al sud

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dall’espansione di un campo altopressorio dalle Azzorre verso la Scandinavia, dove ritroviamo valori barici fino a 1030 hPa. Nel contempo una vasta saccatura si estende dal nord della Russia sino al Mediterraneo centrale, dove è in transito una piccola goccia fredda che nelle prossime ore determinerà un peggioramento del tempo sull’Italia.

Vortice instabile, oggi arrivano acquazzoni e temporali irregolari

Meteo Italia domenica 2 aprile. Un nucleo freddo in quota raggiungerà nelle prossime ore il Mediterraneo centrale, favorendo la genesi di una bassa pressione, pari a 1005 hPa, in discesa dal Mar Ligure alla Sicilia occidentale. Giornata di domenica che vedrà quindi un peggioramento del tempo con acquazzoni e temporali che dal Nordest si trasferiranno nel corso del pomeriggio alle regioni centro-meridionali. Rischio grandinate. Fenomeni diffusi sulla Sardegna in trasferimento alla Sicilia. Neve sull’Appennino a partire dai 1500-1700 metri. Nubi sparse sulle regioni di Nordovest, ma con basso rischio di fenomeni; ampie schiarite al mattino al sud e Sicilia. Temperature in diffuso calo, con valori massimi attesi al di sotto delle medie del periodo.

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 2 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ciclogenesi domani al sud con maltempo e rischio nubifragi sui settori ionici

Ciclogenesi che nella giornata di lunedì 3 aprile si approfondirà ulteriormente sul Mar Ionio, dove è atteso un valore minimo di pressione di 990-991 hPa, con maltempo al sud e Sicilia. In particolare fenomeni estesi sono attesi su Calabria, nord della Sicilia, Basilicata e Salento dove potranno risultare di forte intensità. Acquazzoni in transito anche su Molise e nord della Puglia, tempo asciutto altrove, ma con nubi di passaggio. Peggiora dalla sera tra Piemonte e Liguria di ponente con fenomeni sparsi, nevosi al di sopra degli 800-1100 metri.

