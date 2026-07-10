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Meteo – Temporali in formazione in Italia con occasionali grandinate. Migliora in serata, i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Una breve pausa dal maltempo si aprirà in serata con un nuovo miglioramento a seguito dei temporali e delle occasionali grandinate pomeridiani: ecco i dettagli

Meteo – Temporali in formazione in Italia con occasionali grandinate. Migliora in serata, i dettagli
Breve pausa dal maltempo in arrivo in serata sull'Italia.

Prevalente stabilità in Italia, con temporali pomeridiani

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano anche quest’oggi in prevalenza stabili e asciutte, complici gli effetti di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana presente sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Temporali pomeridiani con occasionali grandinate si formano sull’Appennino centro-settentrionale e sull’arco alpino per effetto invece dell’infiltrazione di correnti umide e relativamente più fresche ad alta quota.

Maltempo più circoscritto oggi rispetto a ieri

Il maltempo pomeridiano che si attiva su alcuni dei settori più interni e montuosi del Paese risulta pertanto più circoscritto rispetto a ieri, quando tale fenomenologia interessava anche i rilievi del sud. Qualche isolato temporale comunque si genera anche sulle zone interne della Sicilia, con temperature che, in questo contesto, nel complesso in Italia, appaiono pressoché stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, o in alcuni casi in leggero aumento.

Nuovo miglioramento in arrivo nelle prossime ore

Un nuovo miglioramento si instrada sull’Italia per le prossime ore, con i fenomeni che torneranno ad esaurirsi generalmente a causa di un ulteriore aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Stando pertanto anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo torneranno entro sera generalmente stabili e asciutte e accompagnate, peraltro, da bel tempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Bel tempo e temperature stazionarie o in lieve aumento

La stabilità sarà accompagnata verosimilmente dal bel tempo ovunque nel nostro Paese questa sera, con l’avanzamento pertanto di schiarite a tratti anche ampie che coinvolgeranno anche le aree precedentemente coinvolte dall’instabilità. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento. La pausa dal maltempo, in ogni caso, in serata, sarà piuttosto breve, come approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

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