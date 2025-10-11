Meteo – L’Autunno ruggisce: forte peggioramento in vista con calo termico e possibilità di nubifragi: ecco i dettagli

Tempo via via più stabile sull’Italia

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un evidente miglioramento delle condizioni meteo anche nelle poche aree coinvolte dal maltempo residuo nella prima parte della giornata odierna, in particolare quelle tirreniche della Sardegna. Il tempo, di conseguenza, risulta generalmente stabile e asciutto sullo stivale, accompagnato peraltro da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Weekend concluderà con generale stabilità e bel tempo

La situazione attuale si reitererà anche nella giornata di domani domenica 12 ottobre grazie all’ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone azzorriano sul bacino del Mediterraneo centrale, con le condizioni meteo che di conseguenza risulteranno generalmente stabili e asciutte sull’Italia e accompagnate da bel tempo prevalente: maggiori addensamenti potranno transitare solo sulle Isole Maggiori, in un contesto termico tra l’altro visto in ulteriore lieve risalita su valori anche di qualche grado superiori alla media di riferimento.

Primo arretramento dell’Anticiclone ad inizio settimana prossima

Un primo arretramento dell’Anticiclone azzorriano si verificherà ad inizio della prossima settimana e già dalla giornata di lunedì 13 ottobre, quando i primi rovesci e possibili temporali transiteranno sulle Isole Maggiori alimentati da un flusso di correnti via via più fredde di stampo artico in avvicinamento dai quadranti nordorientali sull’Italia. Ciò determinerà pertanto anche una nuova diminuzione delle temperature sullo stivale, con maltempo in estensione anche sulle aree più settentrionali e sulle zone interne del centro entro martedì 14.

Ulteriore peggioramento in arrivo da mercoledì con temperature ancora in diminuzione; possibili nubifragi

L’ulteriore avvicinamento delle suddette correnti più fredde di stampo artico, oltre a determinare un ulteriore calo delle temperature sull’Italia, alimenterà la fase di maltempo causando un inasprimento dell’instabilità a partire dalla metà della prossima settimana e più precisamente da mercoledì 15 ottobre, con piogge e temporali in estensione e possibilità di nubifragi sulle aree più meridionali dello stivale, tra cui Sicilia e Calabria. Tuttavia, addentrarsi così nel dettaglio previsionale costituisce attualmente un rischio, in quanto la tendenza è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo di conseguenza a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

