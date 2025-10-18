Meteo – Attacco perturbato in arrivo in Italia, l’Autunno torna alla ribalta con possibili nubifragi: ecco quando

Piogge e rovesci via via più isolati

Una circolazione depressionaria si è attivata quest’oggi poco a nord del continente africano, generando qualche rovescio o temporale all’estremo sud, coinvolgendo pertanto la punta meridionale della Sicilia. Qualche pioggia residuale e occasionali temporali hanno investito la Puglia, reduce degli ultimi effetti del vortice depressionario in spostamento sul Mediterraneo orientale. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, appaiono in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con miglioramento in vista

Le prossime ore vedranno un ulteriore e relativo miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con i rovesci che appariranno via via più isolati e circoscritti sulle regioni meridionali. Confermata invece nel resto del Paese la stabilità e il relativo bel tempo, con cieli perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend nel limbo tra il bello e il cattivo tempo

Il Weekend proseguirà sulla falsa riga di quanto abbiamo già assistito oggi, con l’Italia contesta tra il bello e il cattivo tempo. Le condizioni meteo, tuttavia, appariranno in prevalenza stabili e asciutte, mentre il maltempo riguarderà solo le aree più meridionali dello stivale, in particolare la punta meridionale della Sicilia e la Calabria jonica. In questo contesto, le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Attacco di maltempo in arrivo sull’Italia ad inizio settimana prossima, con calo termico e rischio nubifragi; neve sulle Alpi

La discesa di una saccatura depressionaria piuttosto ampia sul Mediterraneo centro-occidentale per l’inizio della prossima settimana aprirà una fase di maltempo anche intenso sull’Italia, con il ritorno di piogge e temporali a tratti anche diffusi. Possibili nubifragi potranno interessare in particolare le aree interposte tra la Liguria e la Toscana, con il peggioramento che sarà portatore di un calo termico generale, con la neve che potrà scendere sulle Alpi nordoccidentali fin sui 1.900/2.000 metri.

