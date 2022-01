METEO – L’INVERNO ESPLODE nel WEEKEND, possibile ritorno della NEVE in pianura in ITALIA: i dettagli

Bel tempo su tutta la nostra Penisola, temperature in calo in questo inizio settimana

Anche nella giornata odierna, l’Anticiclone di matrice azzorriana assicura condizioni meteo generalmente stabili in Italia, come mostrano anche le immagini satellitari. Dopo che nel weekend trascorso si è assistito ad una lieve risalita delle temperature, un nuovo calo è apprezzabile in questo inizio di settimana a causa della presenza di correnti fredde sul settore balcanico che hanno lambito il nostro Paese: le colonnine di mercurio faticano infatti a raggiungere i +15°C nella giornata odierna, registrandoli solo localmente lungo il versante tirrenico.

Anticiclone ancora sull’Italia nei prossimi giorni

Il quadro sinottico prima illustrato non subirà sostanziali variazioni nei prossimi giorni, quando l’Anticiclone di origine azzorriana rimarrà protagonista sul nostro Paese. Ciò assicurerà quindi condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da temperature tendenzialmente anche in lieve ripresa. Successivamente, sembra farsi strada un nuovo affondo, questa volta più occidentale, di stampo artico, con neve a bassa quota sull’Italia.

Maltempo invernale da venerdì

A partire precisamente dalla giornata di venerdì 21 gennaio tornerà il maltempo invernale sull’Italia, dovuto alla progressione di una saccatura di origine artica in arrivo dai quadranti nordorientali. Ciò riporterà la neve a quote anche relativamente basse (scopri dove), mentre nel corso del prossimo weekend fluirà aria sempre più fredda: a quel punto nevicate potrebbero raggiungere addirittura quote pianeggianti o ad esse prossime, come vedremo nel prossimo paragrafo.

