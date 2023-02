Meteo domani 1 marzo: primavera meteorologica che inizia con piogge e neve in Italia, ecco dove

Situazione sinottica europea

Alta pressione che si posiziona sull’Atlantico settentrionale con massimi al suolo fino a 1040 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Mediterraneo centro-occidentale che è ancora sede di una circolazione depressionaria colma di aria più fredda. Qui troviamo un minimo di pressione al suolo con valori intorno a 1005 hPa sul Mar Tirreno. Profonde strutture depressionarie anche a nord delle Isole Azzorre e a est della Groenlandia con valori al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 1 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole con precipitazioni sparse sull’Emilia Romagna con neve a bassa quota, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alle altre regioni ma generalmente di debole intensità, più asciutto sulle Alpi. In serata precipitazioni diffuse su buona parte della regioni con neve fin verso i 300-500 metri specie su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per domani, 1 marzo

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più intensi sulle Marche. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Toscana, Umbria e Marche, migliora altrove. In serata tempo in generale miglioramento ovunque salvo residue piogge sulla Toscana. Neve oltre i 700-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.