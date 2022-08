METEO – L’ITALIA torna sotto SCACCO del MALTEMPO: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Serata stabile, ma con nuvolosità in aumento sull’alto versante tirrenico

A seguito di giornate caratterizzate dal maltempo anche intenso, come quelle scorse, in cui si sono registrati anche diversi danni e disagi talvolta, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono quest’oggi migliorate grazie ad un timido aumento della pressione atmosferica. In quota continuano a fluire correnti più fresche e questo spiega le temperature decisamente più fresche rispetto ai valori a cui siamo abituati di questo periodo. La serata trascorrerà con stabilità persistente, ma anche un aumento della nuvolosità sull’alto versante tirrenico soprattutto che preluderà l’arrivo del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani torna il maltempo in Italia

Un cavo perturbato di natura atlantica è pronto per affondare sul Mediterraneo occidentale, aprendo un corridoio di correnti instabili che raggiungerebbero parte del nostro Paese: ciò si tradurrà nel ritorno di piogge e temporali, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio, con possibili sconfinamenti anche sul versante adriatico. Possibile inoltre lo sviluppo e la formazione di isolate celle temporalesche al nord Italia, con tempo più stabile e asciutto altrove, con temperature in aumento al meridione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su regioni settentrionali, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori alpini del Triveneto e su Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento al Sud; valori massimi localmente elevati su pianure del Nord, Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti: localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 15 agosto 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

