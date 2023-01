Meteo domani 22 gennaio: ancora neve e maltempo al centro-sud, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea

Area depressionaria ricolma di aria artica si isola sul bacino Mediterraneo portando condizioni di maltempo in Italia. Anticiclone delle Azzorre che si eleva dall’oceano Atlantico raggiungendo la Scandinavia con massimi di pressione fino a 1040 hPa. Alle elevate latitudini il Vortice Polare dispensa una serie di minimi depressionari posizionati a ridosso della Groenlandia.

Previsioni meteo per domani, 22 gennaio

Al Nord: Al mattino molte nubi, con neve fino a quote pianeggianti sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulla Romagna con piogge e nevicate dai 100-200 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino cieli coperti con precipitazioni tra Marche e Toscana, su quest’ultima nevose oltre i 250 metri. Al pomeriggio piogge sparse anche sul Lazio, neve dai 400 metri di quota. In serata precipitazioni intense sulle Marche, nevose dai 400 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli del tutto coperti, con qualche pioggia tra Campania e Sicilia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con neve in Appennino dai 750 metri. In serata attese precipitazioni su Puglia, Basilicata e Calabria; neve su quest’ultima dai 850 metri di quota. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

