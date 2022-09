METEO – La FURIA dell’AUTUNNO si abbatte sull’ITALIA dal WEEKEND con possibili NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO

Serata relativamente più stabile, ma con maltempo sulle Isole Maggiori

La serata corrente si va profilando comunque settorialmente perturbata, benché sulle regioni nordoccidentali le condizioni meteo stiano migliorando. L’avvicinamento di una piccola goccia fredda dallo Stretto di Gibilterra porterà già da questa sera qualche rovescio e possibile temporale sulle aree più meridionali della Sicilia e in quelle tirreniche della Sardegna. Sul resto del Paese il tempo risulterà relativamente più stabile e asciutto e con clima in alcuni casi piuttosto fresco, specie lungo il versante orientale.

Prossimi giorni maltempo insiste sulle Isole Maggiori

Per la giornata di domani giovedì 22 settembre e per parte di quella di venerdì 23 (fino alla notte o, al più, al mattino) si prospetta maltempo con piogge e temporali localmente anche intensi e accompagnati da un calo delle temperature che continueranno a colpire le Isole Maggiori, per alcuni settori delle quali la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo valida per domani. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con clima non molto dissimile da quello odierno.

La furia dell’autunno si abbatte sull’Italia dal weekend

Dopo che nella giornata di sabato 24 settembre l’ingresso delle prime piogge e temporali anche localmente intensi interesseranno le regioni settentrionali e la Toscana, in quella di domenica 25 la furia dell’autunno si abbatterà sulla nostra Penisola, provocando maltempo spiccato con possibili locali nubifragi accompagnati da un crollo delle temperature, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. A seguire, l’inizio della prossima settimana, non risulterà tanto meno instabile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Inizio di settimana ancora particolarmente perturbato

L’inizio della prossima settimana si prospetta ancora perturbato a causa di un affondo perturbato nel cuore del Mediterraneo, con piogge e temporali insistenti anche intensi e a carattere di nubifragi, soprattutto sul medio-alto versante tirrenico. Tale peggioramento, che allora si estenderà anche al meridione, sarà eventualmente accompagnato da un forte calo delle temperature, con clima che apparirà a quel punto pienamente autunnale in tutto lo stivale. I dettagli previsionali sono tuttavia ancora da definire e possono dunque incorrere in un cambiamento, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.