METEO – MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI tornano a colpire l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: ecco dove

Serata più stabile, ma il contesto rimane settorialmente perturbato

Dopo un pomeriggio in cui qualche isolato rovescio ha interessato sia il Piemonte che la Sicilia, le condizioni meteo sono andate migliorando sui settori nordoccidentali, mantenendosi tuttavia perturbate sulle Isole Maggiori, con fenomeni che interessano le aree meridionali della Trinacria e quelle tirreniche della Sardegna. Sul resto del Paese il tempo appare relativamente più stabile e asciutto, con clima fresco specie sul versante orientale.

Domani maltempo localmente anche intenso sulle Isole Maggiori

Una piccola goccia fredda sta attraversando il Mediterraneo dallo Stretto di Gibilterra; nella sua traiettoria verrà assorbita nella giornata di domani giovedì 22 settembre dal flusso di correnti più fresche che sta interessando negli ultimissimi giorni la nostra Penisola, portando un peggioramento delle condizioni meteo sulle Isole Maggiori: qui le aree più colpite saranno quelle tra il trapanese e l’agrigentino e il versante tirrenico della Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi. Relativamente più stabile e asciutto altrove, con temperature che non subiranno particolari scossoni rispetto ad oggi risultando al più in netto aumento nelle massime al nordovest.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su Sardegna orientale e meridionale e sulla Sicilia occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione nei valori minimi e nei valori massimi sulle due isole maggiori. Venti: localmente forti orientali su Campania, Sardegna settentrionale, Puglia meridionale e sui settori ionici. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e localmente il Tirreno meridionale ed il Mar di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 22 settembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

