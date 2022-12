Meteo – La Protezione Civile dirama l’allerta, maltempo residuo in arrivo in Italia: ecco dove

Serata di maltempo sui settori centrali del Paese

Dopo una giornata contrassegnata dal maltempo sulle regioni centro-settentrionali, le condizioni meteo sulle regioni nordorientali appaiono attualmente in miglioramento a causa di una lieve risalita del quadro barico sul Mediterraneo centrale, con instabilità che avvolge i settori centrali, specie tirrenici, con rovesci localmente anche intensi. Temperature che, mentre al nord si mantengono invernali, al centro-sud risultano decisamente più miti.

Maltempo residuo domani

Le prime ore della giornata di domani sabato 17 dicembre si contrassegneranno per condizioni di maltempo residuo che riguarderanno in particolare Lazio, Campania e Umbria, con rovesci perlopiù isolati. Successivamente, grazie all’espansione dell’Anticiclone azzorriano verso il Mediterraneo, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno a migliorare, con il ritorno della generale stabilità, salvo isolate eccezioni, plausibili in particolare tra Molise e Abruzzo. Le temperature risulteranno stazionarie o in calo nei valori minimi, soprattutto al centro-sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Umbria, zone costiere e arcipelago della Toscana, Marche meridionali, zone interne del Lazio settentrionale, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Puglia garganica, settori tirrenici e meridionali della Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo nei valori minimi al Centro-Sud, anche sensibilmente specie al meridione; minime basse sulla Pianura Padana occidentale e nella Valle dell’Adige. Venti: tendenti a forti settentrionali sulla Liguria e a forti nord-orientali sul triestino. Mari: inizialmente molto mossi il Tirreno centro-meridionale, il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, con moto ondoso in generale calo; tendenti a molto mossi dalla serata il Mar Ligure settore di Ponente al largo e l’alto Adriatico.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 17 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po

Toscana: Arno-Costa, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

