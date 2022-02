METEO – La TEMPESTA YLENIA si abbatte sulla Germania, ONDA ANOMALA TRAVOLGE un traghetto, i dettagli

Tempo perlopiù stabile in Italia anche in serata, salvo qualche locale piovasco

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi stabili pressoché dappertutto, fatto salvo per qualche eccezione localizzata di maltempo che riguarda la Liguria, con rovesci oltretutto deboli. Nelle prossime ore tale situazione non sembra destinata a mutare, in quanto se è vero che un promontorio anticiclonico di stampo azzorriano continua ad abbracciare lo stivale, è anche vero che l’ingresso di correnti più umide sul Mediterraneo occidentale determinano questo tipo di disturbi, con nuvolosità diffusa su tutto il versante tirrenico, ma con isolati fenomeni solo in Liguria.

Weekend con un blando peggioramento sulla nostra Penisola

Le suddette correnti perturbate transiteranno verso est in direzione cioè del nostro Paese nel corso del weekend oramai alle porte. Ciò si tradurrà in un blando peggioramento sulla nostra Penisola che, oltre a colpire in maniera circoscritta e perlopiù localizzata (scopri quali aree potrà interessare) sarà anche piuttosto rapido e non causerà sostanziali variazioni sul fronte termico, con le temperature che continueranno quindi ad attestarsi mediamente oltre la media del periodo.

Tempesta Ylenia insiste sull’Europa centro-settentrionale

Un profondo centro di bassa pressione che segna un minimo di circa 970hPa si posiziona in queste ore sul Mare del Nord, provocando condizioni meteo di forte maltempo sull’Europa centro-settentrionale e in particolare, come vedremo nel presente editoriale, in Germania nelle ultime ore. La tempesta Ylenia si manifesta soprattutto attraverso l’ingresso di una forte ventilazione e di una forte attività ondosa che hanno causato inevitabili disagi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BERLINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.