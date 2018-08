Meteo Live: oggi 3 agosto ancora molto caldo in Italia, attenzione ai temporali nel pomeriggio.

METEO LIVE: forti temporali nelle prossime ore, clima molto caldo, 3 agosto 2018 – Ancora clima molto caldo in Italia con valori che non faticheranno anche oggi, Venerdì 3 agosto, a raggiungere e superare i +35 gradi. Attenzione però perché le condizioni meteo saranno più instabili specie al Centro-Sud con temporali anche forti in sviluppo nelle prossime ore. Nubi sparse alternate ad ampie schiarite questa mattina su tutta la Penisola. Dal segnalare un piccolo temporale sulla Calabria meridionale e qualche pioggia sparsa sull’Appennino settentrionale. Nel corso del pomeriggio temporali anche intensi si svilupperanno lungo la dorsale appenninica. Quelli più forti si avranno su Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni tenderanno a muoversi poi verso il medio-basso Tirreno interessando localmente anche le coste entro la serata. Temporali possibili anche sulle Alpi centro-occidentali e nelle zone interne delle Isole Maggiori, più asciutto altrove. Quali previsioni meteo a seguire? […]