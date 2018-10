METEO oggi 17 ottobre: correnti meridionali in transito sull’ Italia e con esse molte nubi da Sud a Nord e piogge sparse.



METEO LIVE: molte nubi in transito oggi in Italia e precipitazioni sparse – 17 Ottobre 2018 – La circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo occidentale genera maltempo sulla Penisola Iberica, Francia meridionale e pilota molte nubi con piogge sparse anche sull’Italia. Il tutto mentre l’Anticiclone delle Azzorre staziona nella sua sede naturale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa e i vortici depressionari di matrice nord-Atlantica scorrono alle alte latitudini con minimi di pressione al suolo fino a 975 hPa. Giornata grigia in Italia pertanto con molte nubi in transito e piogge sparse, deboli o moderate al centro-nord, più intense al sud specie in Sardegna. La situazione meteo di oggi resterà tale con condizioni meteo più stabili in serata al Nord salvo pioviggini sull’Emilia Romagna, Veneto e Friuli, deboli piogge al centro e precipitazioni localmente più intense al sud. […]